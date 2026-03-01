Reportan Operativo del Ejército Mexicano en Calle Gigantes en Guadalajara; Esto se Sabe

El Ejército Mexicano mantiene cerrada desde temprana hora la circulación en la calle Gigantes, a su cruce con la calle Francisco Sarabia, en Guadalajara. También se encuentran en una funeraria ubicada en los límites de las colonias La Penal y San Andrés.

Al momento, no se ha informado el motivo del operativo que se lleva a cabo, sin embargo, es un hecho que se mantiene restringida la circulación, por lo que se recomienda a automovilistas tomar rutas alternas.

Esto ha pasado en Guadalajara hoy, 1 de marzo

Además de lo anterior, es importante mencionar que durante la mañana de este domingo se reportó un ataque con ponchallantas en la colonia Italia Providencia, en Guadalajara.

El percance dejó al menos tres vehículos particulares con afectaciones, al igual que un transporte público. Los presuntos responsables ocasionaron el disturbio aproximadamente a las 07:30 de la mañana, y fueron vistos a bordo de motocicletas y un auto con colores de taxi.

