Localizan en Zacatecas a Hombre que Desapareció en Jalisco Hace 4 Meses

En Cuauhtémoc, Zacatecas, fue localizado Armando D. Aldo, quien contaba con una ficha de búsqueda activa en Zapopan, Jalisco, desde el 16 de octubre de 2025.

Tras varios meses de incertidumbre, este jueves por la mañana fue localizado Armando D. Aldo, quien es originario de Arizona, Estados Unidos. El caso habría cobrado relevancia la tarde del miércoles en redes sociales, cuando se difundió información de un joven que se encontraba desorientado y en situación de calle en Cuauhtémoc, pero quien recordó una de sus redes sociales, lo que ayudó para conocer su identidad.

¿Dónde localizaron a Armando?

El presidente municipal confirmó a N+ que el joven localizado por los elementos policiacos en una tienda de conveniencia, ubicada en una gasolinera sobre la carretera, era Armando.

Fue localizado este joven Armando con el antecedente que ya se contaba, sabiendo que tenía problemas de salud mental Francisco Javier Arcos Ruiz, Presidente Municipal de Cuauhtémoc

Los elementos de seguridad lo resguardaron y le realizaron una revisión médica confirmando que su estado de salud era bueno; además, le proporcionaron alimentos y ropa limpia. Posteriormente, fue trasladado a la capital del estado para ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, con el fin de que se reencuentre con su familia.

Yadira Limón / N+

