Pareja Zacatecana Finge Embarazo de Quintillizos y Hospital los Desmiente; Esto Pasó

Una pareja zacatecana aseguró que estaba en espera de quintillizos, sin embargo, médicos del Hospital de la Mujer los desmintieron, señalando que la joven no estaba embarazada.

Noticia relacionada: Estafa “CV en Revisión”: Así es la Nueva Modalidad de Robo a Personas que Buscan Trabajo en CDMX

El lunes 16 de febrero, los presuntos padres fueron entrevistados por N+, donde confirmaron la espera de sus futuros hijos. Incluso, mencionaron estar en shock por la noticia de recibir en su hogar a cinco bebés.

Sí, no esperábamos esta noticia. Pues estamos gustosos de los quintillizos Mujer que supuestamente estaba embarazada

Esto se sabe del embarazo falso

La joven, de 19 años, narró que previo a este supuesto embarazo había perdido a tres bebés: uno en su primer embarazo y dos en el segundo. Por ello, se sentía bendecida de tener pronto quintillizos.

Es un regalo que Dios nos dio y Dios sabe por qué lo hace, a lo mejor nosotros no los merecíamos por esas dos pérdidas que tuvimos y pues estamos muy emocionados por eso Mujer que supuestamente estaba embarazada

¿Cuándo nacerían los presuntos quintillizos?

La supuesta madre compartió que su cesárea estaba programada para el martes 17 de febrero, a las 7 de la mañana en el Hospital de la Mujer, ubicado en Guadalupe, Zacatecas; a 30 minutos de la comunidad del Cerrito de la Cruz, en Ojocaliente, donde se encontraba viviendo con su pareja desde el 2023.

¿Cómo descubrieron el embarazo falso en Zacatecas?

Ese día el equipo de N + acudió desde muy temprano en el hospital donde la joven daría a luz, pero nunca llegó.

Autoridades de salud informaron que, ese mismo día, pasadas las 10 de la mañana, arribaron al nosocomio y cuando fue revisada por los médicos todo quedó al descubierto, confirmando que no estaba embarazada.

El personal que estaba en el área de urgencias una ginecóloga la revisó, indica los estudios pertinentes confirmamos por un estudio de sangre él no embarazo y también por vía de ultrasonido que confirmamos que el útero no se encontraba embarazado ni se había encontrado embarazado en las últimas fechas porque nos da una medida de 4.8 cm y psicología fue el encargado de darle la noticia a ella y a su pareja Graciela Vázquez Sandoval, Directora del Hospital de la Mujer Zacatecana

La Directora del Hospital de la Mujer mencionó que desde el fin de semana que se enteraron del caso, a través de redes sociales, comenzaron a rastrear el expediente de la joven sin encontrar ningún registro relacionado con ella, enfatizando que un embarazo de esta naturaleza debe ser atendido por un equipo multidisciplinario extenso desde la etapa prenatal hasta el momento del parto al ser considerado de alto riesgo.

No teníamos nosotros ningún registro de esa paciente con ese nombre y mucho menos con ese diagnóstico, pero aún así nosotros pues tratamos de ver con qué contábamos para poder estar preparados en caso de ser necesario Graciela Vázquez Sandoval, Directora del Hospital de la Mujer Zacatecana

Aparentemente, esta pareja decidió usar el embarazo de quintillizos falso para pedir apoyo de la población, argumentando que al ser una familia de bajos recursos no contaba con la solvencia económica para sacar adelante a sus hijos que estaban por nacer.

Hasta el momento, ni la pareja ni la familia han dado ninguna declaración al respecto. Cabe señalar que, desde el domingo 15 de febrero, el caso se hizo viral en redes sociales y estuvieron recibiendo algunos apoyos y donativos por parte de la población.

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: