Captan a Sujetos Pateando a un Tlacuache en Plena Vía Pública de Zacatecas

En Zacatecas, un grupo de sujetos golpeó a un tlacuache en plena vía pública. Un video difundido en redes sociales exhibe la agresión brutal contra el animal en el municipio de Pinos, hecho que habría ocurrido la noche del 15 de febrero en la comunidad de La Estancia de Guadalupe.

Las imágenes, que circularon a nivel nacional el fin de semana, muestran a por lo menos seis sujetos participando en el ataque.

¿Qué se sabe de la agresión contra un Tlacuache en Pinos, Zacatecas?

En la grabación, se observa a cuatro sujetos pateando y apedreando al tlacuache que, según autoridades, ya se encontraba muerto, pese a que en el video se aprecia que aún se mueve.

Mientras que otro individuo pasa una motocicleta por encima del cuerpo y uno más documenta la agresión entre risas y burlas. De acuerdo con denuncias ciudadanas, el animal fue golpeado hasta quedar inconsciente antes de que le pasaran el vehículo encima.

Exigen justicia por agresión animal en Zacatecas

El caso provocó indignación y el pronunciamiento de colectivos animalistas, quienes advirtieron que el tlacuache es fauna silvestre protegida y que su maltrato o muerte intencional puede constituir un delito ambiental. Las organizaciones exigieron la intervención del alcalde, Armando Contreras Mata, y de la Fiscalía de Zacatecas para identificar y sancionar a los responsables.

Este martes, el presidente municipal informó que se interpuso una denuncia formal ante el Ministerio Público y que se actuará con apego al marco jurídico vigente. En el extracto presentado ante la autoridad, el titular del Departamento de Ecología del municipio señaló que tuvo conocimiento de los hechos a través de Facebook y acudió a denunciar.

En el documento se solicita que se investigue y castigue conforme a la ley a quien resulte responsable, así como la reparación del daño. El hecho aún sigue generando indignación en redes sociales y llamando a que el caso se tome con seriedad.

Jorge Alberto Muñoz / N+

