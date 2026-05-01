Reportan Otra Presunta Amenaza de Tiroteo en Secundaria de Guadalajara

En las paredes de la Secundaria Técnica Número 79, en Guadalajara, ya hay indicios del reto viral denominado ‘Balacera Mañana’, pues han localizado presuntas amenazas de tiroteo en el plantel.

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Durante la mañana del jueves 30 de abril, autoridades municipales y estatales tomaron conocimiento de las presuntas amenazas de tiroteo en esta secundaria ubicada en la colonia Miravalle. Según se informó, en el mensaje se leía lo siguiente: "Mañana habrá un tiroteo y el día lunes habrá un tiroteo en la escuela". Los docentes ya tuvieron contacto con las autoridades.

“Ya se manejó con fiscalía y la policía; el día de hoy estuvieron aquí. No puedo decir nada al momento”, explicó una maestra de la institución.

¿Se suspendieron clases ante la presunta amenaza de tiroteo?

El jueves 30 de abril las clases se llevaron en dicho plantel con total normalidad; sin embargo, de acuerdo a fuentes cercanas de N+ Guadalajara, son por lo menos 15 casos que se han detectado en diferentes planteles estudiantiles.

Además, estas presuntas amenazas no sólo se han registrado en Jalisco, sino también en otros estados de la República. Tal como Zacatecas, donde un supuesto tiroteo sacudió a la Secundaria Técnica 34.

La amenaza no se confirmó si era real, aun así, se registró una menor asistencia de estudiantes como medida de prevención el pasado miércoles 29 de abril.

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