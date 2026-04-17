Tarjeta De Transporte Público para Niñas y Niños en Jalisco; Estos son los Requisitos

Niñas y niños tendrán tarjeta exclusiva para transporte público gratuito. Para acceder al beneficio de dos pasajes diarios sin costo, estudiantes de 5 a 12 años deberán contar con una nueva tarjeta especial, aun cuando ya tengan la tarjeta La Única o Mi Movilidad.

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El registro comenzará el 20 de abril y el programa entrará en operación el 30 de abril.

Karina Hermosillo Puesto, Coordinadora de Gestión del Territorio, aseguró: “Es un trámite muy sencillo, hay que acreditar la edad de las niñas y los niños. Algunas preguntas que nos han hecho es que si va únicamente para estudiantes de escuelas públicas o privadas; es un programa para todas las niñas y los niños menores o hasta los 12 años de edad”.

Habrá tarjeta especial para transporte gratuito de niñas y niños. Foto: N+

¿Cuáles son los requisitos para obtener la tarjeta?

Acta de nacimiento del menor.

CURP del menor.

Identificación oficial del padre, madre o tutor.

La coordinadora informó que en la primera etapa se beneficiará a 75 mil niñas y niños de un total de 1 millón 600 mil estudiantes de educación básica en Jalisco.

Para registrar a los menores, los padres deberán ingresar a la página launica.jalisco.gob.mx La tarjeta podrá recogerse en cualquiera de los 11 módulos disponibles, donde también se entrega la tarjeta La Única.

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