Rescatan a Niño de 9 Años que Estaba Privado de la Libertad en una Casa de Aguascalientes

En Aguascalientes, un menor de 9 años fue encontrado y rescatado por elementos de la Policía Municipal, después de que fue reportado como desaparecido en el Barrio de San Marcos.

El menor, identificado como Fredickson, salió de su casa el 27 de febrero para ir a la tienda, sin embargo, no regresó a su casa. Al día siguiente, su padre, José Antonio, inició su búsqueda.

De acuerdo a uno de los vecinos, el niño fue visto por última vez con un sujeto conocido como ‘Chuy’, por lo que las autoridades comenzaron la búsqueda.

Autoridades encontraron al menor al interior de la casa de un desconocido

Después de las investigaciones, los oficiales acudieron a un inmueble donde se rentan habitaciones, y al tocar la puerta, escucharon a Fredickson pedir ayuda. Al interior, fue encontrado el menor recostado en una cama, por lo que se procedió con la detención de Jesús, de 35 años, originario de Michoacán.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, que determinará su situación legal.

De acuerdo al niño, el hombre lo habría llevado con engaños al prometerle juguetes y comida.

Ahora, el menor se encuentra resguardado y reunido con su familia. Cabe mencionar que no se informó si el niño contaba con huellas de violencia.

Azul Alejandra Tinta / N+

