Muere Menor de 4 Años y 18 Personas Acaban Lesionadas Tras Choque Entre Unidades de YoVoy

Una menor de cuatro años perdió la vida y al menos 18 personas resultaron lesionadas luego de un aparatoso accidente entre dos camiones del transporte público YoVoy, en el estado de Aguascalientes.

El percance ocurrió sobre avenida Aguascalientes, a unos metros del cruce con boulevar a Zacatecas. De acuerdo con los reportes, el autobús número 1026 circulaba de oriente a poniente y se detuvo en una parada ubicada a las afueras de una tienda departamental para el ascenso y descenso de pasajeros.

Otra unidad impactó al camión de transporte público

En ese momento, otra unidad de la misma ruta, marcada con el número 1140, presuntamente circulaba a exceso de velocidad e intentaba llegar al mismo paradero, cuando se impactó por la parte trasera contra el primer camión. El fuerte choque provocó que varias personas que se encontraban en la zona fueran arrolladas; cuatro de ellas quedaron debajo de la pesada unidad.

Tras el reporte al número de emergencias, al lugar acudieron elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), quienes realizaron labores de rescate.

Una menor murió debajo de la unidad de transporte público

Tres personas fueron extraídas de debajo del camión; dos de ellas fueron trasladadas a recibir atención hospitalaria debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, debajo de la unidad fue localizada una menor de cuatro años que ya no contaba con signos vitales. El resto de los lesionados fueron valorados en el sitio y no requirieron traslado.

La circulación en avenida Aguascalientes permaneció cerrada durante varias horas, ya que fue necesario remolcar el camión involucrado para poder recuperar el cuerpo de la menor. Posteriormente, se realizó el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

