Vinculan a Hombre que Presuntamente Asesinó a su Empleado por Mantener Relaciones con su Hija

En Aguascalientes, vincularon a proceso a Pedro ‘N’, quien supuestamente acabó con la vida de uno de sus empleados tras sorprenderlo teniendo relaciones sexuales con su hija a través de un video.

La Fiscalía General del Estado informó que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Pedro ‘N’, alias ‘Peter’ o ‘Gordo diarreas’, señalado como probable responsable de delitos relacionados con la libertad y la vida de las personas.

Así sucedió el asesinato del empleado en Aguascalientes

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el día 2 de enero de 2026, cuando la víctima se encontraba laborando en un local comercial ubicado en el Pasaje Ortega, en la zona centro de la ciudad de Aguascalientes.

En ese lugar arribó el imputado acompañado de otra persona, a bordo de una camioneta, quienes le habrían solicitado a la víctima que los acompañara. El joven accedió, por lo que abordaron el vehículo y se trasladaron hacia un predio ubicado en el Camino de Terracería Cabecitas Tres Marías, en el municipio de Aguascalientes, propiedad del hoy imputado.

Durante el trayecto, Pedro ‘N’ presuntamente comenzó a comportarse de manera agresiva con la víctima. Al llegar, descendieron del vehículo y, posteriormente, el imputado posiblemente habría accionado un arma de fuego en contra de la víctima. Tras el ataque, Pedro ‘N’ y su acompañante bajaron el cuerpo del joven para después darse a la fuga.

El ‘Peter’ permanecerá en prisión preventiva

Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y preventiva justificada, además fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Este caso ha indignado a la población y es que, de acuerdo al portal del Poder Judicial del Estado el 22 de enero, el CERESO comunicó su inmediata libertad, pero según la Fiscalía, esto se debe a una investigación por portación de sustancias ilícitas no al homicidio.

