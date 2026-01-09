Localizan Sin Vida a Joven de 18 Años Reportado Como Desaparecido en Aguascalientes
El cuerpo de la víctima estaba en un predio de la comunidad Cabecita Tres Marías; esto se sabe al momento
Encontraron sin vida al trabajador de un negocio de tenis en el centro de Aguascalientes; el joven había sido reportado como desaparecido.
Noticia relacionada: Persona Encontrada sin Vida en Presa 'Las Cabras' Tenía Reporte de Desaparición en Calvillo
Luego de días de investigación, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes llevó a cabo el cateo en tres domicilios relacionados con el propietario de una tienda de venta de ropa y zapatos, ubicada en el Pasaje Ortega, último sitio donde se vio a Miguel Ángel, de 18 años, víctima localizada sepultada en un predio de la comunidad Cabecita Tres Marías, en la carretera que conduce a Villa Hidalgo, Jalisco
Tras los hechos, ministeriales aseguraron el inmueble, en el que colocaron sellos con la leyenda “delitos de alto impacto”.
¿Qué se sabe de la muerte de este joven de 18 años?
Según las primeras investigaciones, el presunto homicidio se relaciona a que el joven sostenía una relación sentimental con la hija de su patrón, línea de investigación que siguen las autoridades.
