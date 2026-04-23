Movilización en Palacio Federal de Guadalajara por Reporte Falso de Artefacto Explosivo

Un reporte sobre la posible presencia de un artefacto explosivo dentro del edificio de Palacio Federal, ubicado sobre la avenida Alcalde en pleno Centro de Guadalajara, generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la tarde de este jueves.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía de Guadalajara, Policía del Estado y personal especializado del grupo TEDAX de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes activaron los protocolos correspondientes ante este tipo de alertas. La zona fue acordonada para evitar riesgos tanto a trabajadores como a ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones.

El edificio fue evacuado como medida preventiva

Como medida preventiva, el inmueble fue evacuado en su totalidad, mientras que el acceso al público quedó restringido durante varios minutos. Decenas de personas fueron desalojadas de manera ordenada, en tanto que los cuerpos de emergencia iniciaban una revisión en el interior del edificio.

La inspección se llevó a cabo con el apoyo de binomios caninos entrenados en la detección de explosivos, así como equipo tecnológico especializado, con el objetivo de descartar cualquier amenaza real. Durante el operativo, las autoridades revisaron distintas áreas del inmueble sin encontrar indicios de algún objeto sospechoso.

Autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma

Tras varios minutos de labores, las autoridades confirmaron que se trató de una falsa alarma, ya que no se localizó ningún artefacto explosivo. Una vez descartado cualquier riesgo, las actividades dentro del Palacio Federal se reanudaron de manera normal.

Hasta el momento no se ha informado sobre el origen del reporte que generó la movilización; sin embargo, se hace el llamado a la ciudadanía a hacer uso responsable de las líneas de emergencia, evitando generar este tipo de situaciones que movilizan recursos y personal de seguridad.

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