Registran Multihomicidio en Rancho de Jilotlán de los Dolores, Jalisco; Esto se Sabe

Un hecho de violencia se registró en el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, ya que fueron asesinados tres hombres de entre 45 y 65 años. El hecho ocurrió en un rancho de la comunidad de La Higuera.

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En el lugar, autoridades municipales confirmaron el hallazgo de tres hombres inconscientes, todos con impactos de arma de fuego. Al solicitar los servicios médicos, estos confirmaron el deceso de las víctimas.

¿Qué se sabe del multihomicidio?

De acuerdo con información preliminar, una de las líneas de investigación apunta al robo de la finca, pues faltaban varias pertenencias; entre ellas, una camioneta de reciente modelo.

Cabe mencionar que entre los fallecidos está el dueño del rancho y dos trabajadores.

Multihomicidios en Jalisco

Lamentablemente este no ha sido el único multihomicidio de la semana, ya que el lunes 20 de abril, se registró otro hecho similar en la colonia La Higuera, en Guadalajara.

En el punto, fueron asesinadas tres personas: dos hombres y una mujer. Además, dos masculinos resultaron gravemente heridos y fue uno de ellos quien narró los hechos, indicando que el domicilio funcionaba como punto de consumo de drogas.

Según el hombre, llegó a la finca para conseguir algunos estupefacientes, cuando los responsables llegaron a bordo de un vehículo blanco y los atacaron acuchilladas.

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