Casa Incendiada en Plan de Oriente, Tlaquepaque, Será Demolida; Familia lo Pierde Todo

Fue cuestión de minutos para que las llamas de un incendio terminaran con el patrimonio obtenido tras años de trabajo para una familia en la colonia Plan de Oriente, en Tlaquepaque, el 29 de abril.

Noticia relacionada: Incendio Deja sin Hogar a Familia de Al Menos 20 Integrantes en Tlaquepaque

La familia Rodríguez fue obligada a desalojar su vivienda luego de que un incendio que inició en un predio lleno de maleza y pastizal se propagara hasta su hogar, en el cuál vivieron por más de 15 años.

"Se perdió todo, el incendio empezó de aquel lado, al parecer aventaron una bachicha los muchachos, como la maleza estaba muy grande empezó a agarrar demasiado, todo se perdió. Aquí viven 20 personas, pues no sé qué vamos a hacer ahorita porque sinceramente se perdió todo", dijo Enrique Rodríguez, integrante de la familia.

La finca será demolida tras las afectaciones del incendio

Tras el incendio, la familia está buscando un techo para vivir durante los próximos días o meses, ya que las autoridades confirmaron que la finca sufrió daños estructurales y tendrá que ser demolida.

"La casa se va a caer, se va a tumbar porque sufrió daños la estructura. Está completamente quebrada. Pues trabajar y conseguir para volver a empezar otra vez, de nuevo, lo más duro que se pueda y ojalá y haya una ayuda, este fue un siniestro que sinceramente nosotros no lo provocamos, fue un accidente que llegó", manifestó Rodríguez.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque acudieron a la zona para acordonarla y apuntalar las paredes dañadas. Con ayuda de un camión de carga retirarán los escombros y el restante de los muebles calcinados.

La familia aseguró que lo más importante para ellos es el cariño que les ha brindado la gente y a pesar de las cuantiosas pérdidas materiales se mantienen unidos.

Jahir Bernardino / N+ Guadalajara

Historias recomendadas: