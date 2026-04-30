Incendio Deja sin Hogar a Familia de Al Menos 20 Integrantes en Tlaquepaque

Un incendio que comenzó en un predio repleto de maleza y pastizal, se propagó a la casa de la familia Romero, quien perdió absolutamente todo por las llamas. El hecho ocurrió sobre la calle Santa Cecilia, en la colonia Plan de Oriente, en Tlaquepaque.

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El incendio fue atacado por parte de Protección Civil y Bomberos municipales. Se quemaron montones de ropa, enseres domésticos y algunos cilindros de gas LP. Además, la casa resultó afectada en su estructura.

“Y pues se empezó a prender el cuarto de atrás y luego el de arriba, y pues ya siguió con los demás”, explicó Esmeralda Rodríguez, habitante de la casa.

¿Qué provocó el incendio?

Luis Enrique Mederos, director de Bomberos Tlaquepaque, explicó que por las altas temperaturas se genera el efecto lupa, lo que pudo haber ocurrido en la vivienda por algún cristal. Sin embargo, indagaran a fondo el siniestro. El incendio fue controlado después de más de una hora de trabajos.

Cabe mencionar que la casa es habitada por alrededor de 20 personas, entre ellas niños, niñas, adolescentes y adultos.

Miguel Zaragoza García / N+

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