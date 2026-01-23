Tráiler Termina Partido a la Mitad en Periférico; Hay Caos Vehicular Hacia Carretera a Chapala

El operador de un tráiler salió ileso, luego de que su unidad terminara partida en dos. El hecho se presentó en la incorporación de Periférico hacia carretera a Chapala, zona que continúa obstruida tras el accidente.

El protagonista del percance es un chofer de 45 años, quien al circular por Periférico e intentar tomar la carretera hacia Chapala, repentinamente sintió como la caja del tráiler se partía en dos.

¿Qué se sabe del accidente en Periférico?

Lo anterior ocurrió luego de que la unidad arrastrara algunos vestigios de la construcción y tierra que permanecía suelta en la zona; al bajar de la unidad, esta no resistió y terminó con la fractura.

En cuestión de minutos, el cierre de la incorporación y lo aparatoso del incidente comenzó a generar una intensa carga vehicular, misma que más tarde provocó filas de hasta un kilómetro con automovilistas a vuelta de rueda. Fueron policías viales quienes acudieron para auxiliar al chofer.

¿Continúa el tráfico en la zona?

Debido al tipo de colapso, continúa obstruido Periférico hacia carretera a Chapala, a la altura de Tlaquepaque.

La unidad pesada quedó varada durante toda la madrugada y sigue en el sitio, pues se espera una grúa especial para remolcar el tractor y después retirar la caja. Se recomienda tomar rutas alternas y evitar el transito por Periférico.

