Hay 2 Detenidos y 1 Auto Asegurado tras Enfrentamiento Armado en Venta del Astillero, en Zapopan

Las autoridades jaliscienses informaron que después del enfrentamiento armado que se registró en la localidad de la Venta del Astillero, en Zapopan, que dejó tres elementos de la Fiscalía heridos, dos hombres fueron detenidos y un automóvil fue asegurado.

Noticia relacionada: Atacan Agentes de Vicefiscalía de Personas Desaparecidas en Zapopan; Hay 3 Heridos

Acerca del estado de salud de los lesionados, se informó que ya se encuentran fuera de peligro pero continúan hospitalizados.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, se desplegó un operativo por tierra y aire en coordinación con la Guardia Nacional y Defensa.

“Estuvieron las dos naves de la Secretaría haciendo sobrevuelos, y bueno, afortunadamente con las labores de inteligencia, así como búsqueda en calle por calle, en colonias aledañas, compañeros de la Fiscalía tuvieron éxito ahí en la localización de probablemente el vehículo involucrado, y algunas personas aseguradas”, expresó Hernández.

A aproximadamente 15 minutos de donde ocurrió el enfrentamiento, fue localizado el vehículo abandonado, tipo sedán, en color negro y con placas de Coahuila, en donde viajaban los atacantes.

El automóvil fue asegurado en una calle de terracería, al costado de un canal de aguas negras, en un asentamiento en las faldas del Bosque La Primavera.

¿Qué pasa un día después del enfrentamiento armado?

Las calles de la Venta del Astillero lucen vacías y desoladas este 8 de mayo, prevalece una tensa calma. Los vecinos narran el momento de terror que vivieron al momento el atentado.

“Me paro y le digo, ‘¡son cuetes, viejo!’ y me dice ‘no, vieja, son balazos’, nos asustamos. Gente corriendo por todos lados, me metí y cerré la puerta. Estamos asustados, estuvo de terror, y estos cuates que los balacearon los venían siguiendo”, explicaron vecinos.

El atentado comenzó en la calle Lázaro Cárdenas. De acuerdo con vecinos, los agresores estaban siguiendo a los agentes del Protocolo Alba de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas. Al llegar al cruce con Juan Gil Preciado, abrieron fuego.

Moisés Hernández / N+ Guadalajara

Historias recomendadas: