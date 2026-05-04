Trasladan en Carrozas a 7 Víctimas tras Accidente en Nayarit para Darles Sepultura

Después de que se llevó a cabo una misa de cuerpo presente de las siete mujeres integrantes de una familia que fallecieron en el accidente vial en Nayarit el 1 de mayo, los cuerpos fueron colocados a bordo de carrozas para ser trasladados al Panteón de Santa Anita.

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La misa se realizó en la Parroquia de la Divina Providencia, en la colonia Lomas del Cuatro, del municipio de Tlaquepaque, en donde se despidieron de siete víctimas del accidente, entre ellas una pequeña de cuatro años.

Al finalizar la misa, amigos y familiares de las víctimas se disponían a dirigirse al Panteón de Santa Anita, en donde se les dará una digna sepultura a las mujeres fallecidas.

La comunidad ha mostrado el apoyo y la solidaridad a esta familia que está de luto desde el 1 de mayo.

Algunas de las víctimas eran danzantes

Cabe señalar que parte de las víctimas pertenecían a un grupo de danzantes, por lo que algunos danzantes, como forma de solidaridad, acudieron a la ceremonia para mostrar el apoyo y posteriormente un recorrido desde la parroquia al panteón.

Vecinos, amigos y conocidos de las víctimas aseguraron que las recordarán con cariño, así como siempre estarán dispuestos a apoyar a toda esta familia de la colonia del Cerro del Cuatro.

Ivonne Alcántara / N+

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