Fueron Vandalizadas 22 Sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco

Durante la jornada violenta que se vivió en distintos puntos del estado de Jalisco el 22 de febrero, fueron vandalizadas 22 sucursales del Banco del Bienestar, de acuerdo con el último corte confirmado por la Secretaría de Seguridad.

Presuntamente, la cifra podría alcanzar casi 50 bancos dañados al sumar los casos reportados en estados como Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, en donde también se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos.

Los hechos ocurrieron tras el abatimiento de 'El Mencho', además de los bloqueos carreteros y los incendios en tiendas de conveniencia, los ataques contra sucursales bancarias fueron otro de los puntos que marcaron la violencia de ese día.

¿Cuándo reabrirán los Bancos del Bienestar en Jalisco?

Este 23 de febrero, se informó que las sucursales permanecerían cerradas y la reapertura dependerá de las autoridades federales, que serán las encargadas de emitir instrucciones correspondientes.

Una vez reabiertas las sucursales de cada municipio, se analizará si se brindará apoyo con vigilancia para garantizar la seguridad de las personas que acudan a los Bancos del Bienestar.

Hasta el momento no se ha informado qué ocurrirá con las sucursales que resultaron quemadas, sin embargo, sí se aseguró que las dispersiones vigentes que corresponden a la Beca Rita Cetina, continúa con normalidad para los estudiantes.

