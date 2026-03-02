Vinculan a 13 Personas por Quema de Vehículos en Jalisco tras Abatimiento de “El Mencho”

Ya fueron imputadas 13 personas por la quema de vehículos registrada en diferentes puntos de Jalisco tras un operativo federal en Tapalpa el pasado 22 de febrero, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.

Noticia relacionada: Vinculan a Proceso a Dos Hombres Capturados Tras el Abatimiento de ‘El Mencho’ en Tapalpa

Los vinculados permanecerán en prisión preventiva oficiosa durante un año, además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria. Cabe mencionar, que los 13 detenidos fueron capturados en flagrancia el domingo 22 de febrero, fecha en la que se realizó el abatimiento de un líder criminal.

¿Quiénes son los detenidos?

Los imputados son, de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, Roberto Carlos 'N', Luis Enrique 'N', Jorge Luis 'N', Julio César 'N', Carlos Elliot 'N', José Lebid 'N'; Elías Samuel 'N', Eri Javier 'N', Alexis Izanami 'N', Pedro Yael 'N', Leonardo Gael 'N', Alejandro 'N' y Brandon Alexis 'N'.

Las indagatorias continúan a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales, adscrita a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, con el objetivo de fortalecer la carpeta de investigación Fiscalía del Estado de Jalisco

¿Qué ocurrió el 22 de febrero en Jalisco?

Después de un operativo federal en Tapalpa, Jalisco, una ola de violencia se registró en el estado activando con ello el Código Rojo. Fue el ese domingo cuando se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos armados, donde fallecieron elementos de seguridad en cumplimiento de su deber.

Tras más de 24 horas, la población de Jalisco permaneció en sus hogares, regresando a sus trabajos el 24 de febrero. Asimismo, de forma paulatina abrieron los negocios y se activó el comercio en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

