Oftalmólogo que Golpeó Adultos Mayores en Guadalajara Estará un Año en Prisión Preventiva

Un juez vinculó a proceso a Erick Eduardo “N”, acusado de agredir a una pareja de adultos mayores luego de que le reclamaran por estacionarse frente a su cochera.

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La doble agresión ocurrió la tarde del 4 de marzo y quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la calle Rayo, en el cruce con avenida Arcos, en Jardines del Bosque.

Enfrentará cargos por homicidio calificado en grado de tentativa. Foto: N+

El sujeto primero atacó al hombre de 67 años arrojándolo al suelo y después empujó a la mujer de 65. Oftalmólogo de profesión y originario de la Ciudad de México, fue detenido un día después en la misma zona por la Policía de Jalisco.

Este viernes se le vinculó a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de la pareja de la tercera edad. Como medida cautelar, se le dictó un año de prisión preventiva en el complejo penitenciario de Puente Grande.

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