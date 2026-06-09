Mario un joven de 21 años de edad falleció el pasado lunes, después de derrapar en su motocicleta cuando circulaba por el libramiento José María Morelos en León, Guanajuato.

Alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado lunes 8 de junio, se registró un accidente en el libramiento Morelos, quedando un joven tirado a un costado de la vialidad.

Mario se quejaba de golpes internos, se quedó esperando la ambulancia

El joven evidentemente se encontraba lesionado, quejándose de aparentemente un golpe en el pecho, por lo que conductores llamaron al 911 pidiendo apoyo médico.

Policías viales de León, acudieron al sitio para resguardar a la víctima y cerrar el paso de un carril del libramiento, esperando a que llegara la ambulancia.

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Sin embargo, fue hasta alrededor de las 9:30 de la mañana cuando llegó una ambulancia de Protección Civil, solamente para confirmar que Mario ya no contaba con signos vitales.

Familiares y amigos exigen justicia por la muerte del joven

Los hechos causaron molestia y conmoción en familiares, amigos y ciudadanos de León, por el tiempo que tardó la ambulancia en llegar al accidente.

Después de 24 horas de que se levantó el cuerpo de Mario y se trasladó a practicarle la necropsia de ley, no se les ha entregado el cuerpo, según comentaron familiares.

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Por lo que piden que se haga justicia, pues señalan que probablemente si la ambulancia hubiera llegado más rápido, Mario seguiría con vida.