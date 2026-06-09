Mario de 21 Años, Murió al Derrapar en su Moto, Esperó Dos Horas una Ambulancia en León

Mario de 21 años de edad falleció después de derrapar en su motocicleta en el libramiento Morelos en León; se quedó esperando una ambulancia que llegó casi dos horas después del accidente.

Mario de 21 años de edad, falleció al derrapar en su moto, esperó casi dos horas a la ambulancia.N+

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Tragedia en León: Mario, de 21 años, murió tras esperar casi 2 horas una ambulancia tras derrapar en su moto. Familiares exigen justicia. ¿Qué pasó realmente?

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