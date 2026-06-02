Aseguran Toma Clandestina y 18 Mil Litros de Huachicol en Celaya; Estaban en Dos Cisternas

Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ubicaron el predio en la comunidad Juan Martín. Hay, había cisternas enterradas.

La zona fue resguardada.Foto: @pazgobgente

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Descubren toma clandestina y 18 mil litros de huachicol en Celaya. Operativo conjunto asegura cisternas enterradas en Juan Martín. Conoce más sobre esta operación de seguridad.

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