Aseguran Toma Clandestina y 18 Mil Litros de Huachicol en Celaya; Estaban en Dos Cisternas

La dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato informó la ubicación de un predio en la comunidad de Juan Martín, donde encontraron una toma clandestina y más de 18 mil litros de huachicol en dos cisternas enterradas.

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De acuerdo al comunicado de las autoridades estatales, los hechos ocurrieron gracias a un operativo coordinado entre integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), la Guardia Nacional y Seguridad Física de Pemex.

Lo anterior provocó que se desplazaran a la comunidad de Juan Martín, donde se reportaba que de un predio, se desprende un fuerte olor a combustible, lo que originó que elementos de varias corporaciones acudieran a la zona.

Al acercarse, pudieron constatar que se intensificaba el fuerte olor a combustible, por lo que de inmediato activaron los protocolos debidos y proceder a ingresar al área con las medidas pertinentes y evitar un accidente.

Al ingresar, los uniformados pudieron localizar y asegurar una toma clandestina, además de aproximadamente 18 mil litros de hidrocarburo almacenados de manera irregular en cisternas enterradas en la comunidad Juan Martín.

Encuentran herramientas para la extracción del huachicol

Ahí mismo, los elementos de Seguridad detectaron que en de una de las cisternas sobresalía una manguera de riego, misma que estaba conectada a una toma presuntamente utilizada para reabastecer las cisternas, a aproximadamente 700 metros de distancia.

Ante ello, se informó que lo asegurado en el operativo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Celaya para el desarrollo de las investigaciones correspondientes. Al mismo tiempo que se destacó que en el lugar no hubo personas detenidos.



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