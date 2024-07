Falla de Microsoft Provoca Caos en los Cruces Fronterizos de México con EUA

Este 19 de julio, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos informó sobre algunos retrasos significativos en el procesamiento del tráfico en los puentes fronterizos, debido a la interrupción y caída de Microsoft, debido a una falla en Windows por una incidencia de la compañía CrowdStrike.

El cruce fronterizo de Tijuana-San Ysidro es de los más afectados. Mientras que en el puente Internacional Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, muchas personas perdieron su día de trabajo debido al fallo cibernético.

Aunque las aplicaciones de CBP, como el entorno comercial automatizado, CBP One, la llegada simplificada y la aplicación móvil de entrada global, siguen operativas, los viajeros en los puertos de entrada aéreos y terrestres pueden experimentar tiempos de espera más largos de lo habitual.

La CBP aseguró a través de un comunicado que mantienen control en la Seguridad Nacional y están trabajando para mitigar los impactos en sus operaciones.

Además, están colaborando de forma proactiva con todas las partes interesadas para minimizar el impacto en el comercio y los viajes internacionales.

On July 19, U.S. Customs and Border Protection (CBP) is experiencing processing delays due to the global technology outage. We will continue our work to restore our systems to full capacity and provide updates as they become available. pic.twitter.com/mPjMdByNjp