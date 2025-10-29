Pentágono Ordena a Guardia Nacional de EUA Crear Fuerza de "Reacción Rápida" contra Disturbios

El Pentágono de Estados Unidos le ordenó este miércoles 29 de octubre a la Guardia Nacional crear fuerzas de "reacción rápida" en cada estado para enero, con la finalidad de intervenir en disturbios y manifestaciones civiles.



Las unidades antidisturbios estarán equipadas y entrenadas para atender "conmociones civiles" dentro de Estados Unidos, de acuerdo con el Pentágono.

Noticia relacionada: Donald Trump se Reúne con Xi Jinping en Corea del Sur por Primera Vez en 6 Años

Alrededor de unos quinientos soldados de cada organización de la Guardia Nacional por estado o territorio serán asignados para unirse a esta nueva unidad que tiene como finalidad "paralizar manifestaciones bajo entrenamiento no letal y control de multitudes".



La orden, que obliga a la Guardia Nacional a estar listos para enero con la nueva unidad, llega después de que el presidente Donald Trump instruyera en agosto a su secretario de Guerra, Pete Hegseth, crear estas unidades.

Durante su primer año de mandato, Trump ha utilizado la Guardia Nacional para patrullar en ciudades gobernadas por autoridades demócratas que considera de "alta peligrosidad" y para "proteger" a otras fuerzas federales, como agentes migratorios, que realizan operativos y redadas en muchos sitios del país como Chicago.

Más de 2 mil agentes de la Guardia Nacional se encuentran desplegados en la capital estadounidense desde agosto y, de acuerdo con datos oficiales, el costo diario por agente supera los 500 dólares.

Historias recomendadas:

AMP