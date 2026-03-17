Argentina Oficializa su Salida de la OMS: ¿Qué Países Han Abandonado el Organismo?

El canciller argentino, Pablo Quirno, anunció que Argentina hizo efectivo su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal presentada por el país.

“Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, escribió el funcionario en su cuenta de X.

De acuerdo con lo informado, Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. Conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se hace efectivo un año después de dicha notificación.

En su mensaje, el gobierno argentino señaló que continuará impulsando la cooperación internacional en materia de salud a través de acuerdos bilaterales y mecanismos regionales, con el objetivo de preservar su soberanía en la toma de decisiones sanitarias.

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¿Qué países han salido de la OMS?

Argentina no es el único país que ha abandonado recientemente el organismo. Estados Unidos también concretó su salida tras un proceso iniciado en 2025.

El presidente Donald Trump formalizó la decisión al firmar una orden ejecutiva para retirar a su país, argumentando desacuerdos con la gestión de la pandemia de COVID-19 y señalando un supuesto sesgo a favor de China.

La salida estadounidense se hizo oficial el 22 de enero de 2026, tras completar el periodo establecido para su retiro.

Cabe destacar, que con la salida de Argentina y Estados Unidos, el número de Países miembros de la OMS se redujo de 194 a 192.

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