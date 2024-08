Abuelita es Devorada por Enorme Serpiente Pitón Durante Reunión Familiar

¡Tragedia! Una abuelita fue devorada por una serpiente pitón cuando estaba en una reunión familiar en Indonesia.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos sucedieron cuando Maga, de 74 años de edad, estaba con su familia en una vivienda en la provincia de Célebes Meridional y después les indicó que se iría a trabajar.

Las autoridades fueron alertadas porque la mujer no regresó a su casa después de su jornada en el campo.

Por lo tanto, la Policía en Palopo comenzó un operativo para dar con su paradero.

Abuelita muere devorada por serpiente pitón

Luego de desplegar a diversos elementos y familiares por la zona, hallaron el cuerpo de Maga cerca de la casa familiar con la serpiente a escasos metros.

El jefe del distrito de Padang Lambe, Awaluddin, dijo que el cadáver de la abuelita presentaba mordeduras en la cabeza y las piernas.

Una vez que se percataron que la enorme serpiente pitón se había tragado a la mujer hasta los hombros antes de vomitarla, la golpearon hasta matarla.

Aunque las muertes causadas por reptiles constrictores son raras, en los últimos años varias personas murieron en los últimos años por estas serpientes.

Los casos más recientes son los de dos mujeres, una en junio y otra en julio, quienes aparecieron muertas en los vientres de dos serpientes también en Célebes Meridional.

¿Cómo se alimenta la serpiente pitón?

La dieta de la serpiente pitón se compone de aves, roedores, anfibio o peses. Sin embargo, también puede comer animales más grandes como cerdos, gacelas, gatos, etc.

Debido a que no tiene veneno y solo cuenta con colmillos, atrapa a su presa con la técnica de la estrangulación.

Así que una vez que se enrosca en su víctima, comienza a apretarla hasta el punto en el que ya no siente latir su corazón, no obstante, su fuerza no logra romper los huesos, así que procede a comerla por la cabeza.

El proceso de digestión puede durar varios días o semanas, esto dependerá del tamaño de su presa.

Con información de AFP

EPP