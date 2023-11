Misterioso Brote de Neumonía en Niños Desborda Hospitales de China

En las últimas semanas los hospitales chinos se han visto saturados por niños enfermos por un misterioso brote de neumonía en ciudades de todo el país.

ProMed, un sistema de vigilancia que monitorea los brotes de enfermedades humanas y animales en todo el mundo, emitió una notificación detallando una epidemia reportada como “neumonía no diagnosticada” en niños.

Fue una alerta de ProMed a finales de diciembre de 2019 la que llamó la atención de muchos médicos y científicos, incluidos altos funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, sobre un virus misterioso que más tarde se denominó Sars-Cov-2.

Medios de comunicación asiáticos reportan que los hospitales de Beijing, y Liaoning estaban saturados por una gran afluencia de niños enfermos de neumonía. Esto narró Wei, un ciudadano.

Muchos están hospitalizados. No tosen y no presentan síntomas. Simplemente tienen fiebre alta y muchos desarrollan nódulos pulmonares.

En un texto del editor de ProMed asegura que hay un brote respiratorio no diagnosticado en China.

Este informe sugiere un brote generalizado de una enfermedad respiratoria no diagnosticada. No está del todo claro cuándo comenzó, ya que sería inusual que tantos niños se vieran afectados tan rápidamente. El informe no dice que ningún adulto se haya visto afectado, lo que sugiere alguna exposición en las escuelas.