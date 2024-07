Influencer Queda Ciega Durante Semanas tras Tatuarse los Ojos

Amber Luke, una influencer transformista de Australia, conocida como la mujer más tatuada del país y autodenominada "Dragón Blanco de Ojos Azules", reveló su impactante experiencia de quedarse ciega durante tres semanas después de tatuarse los ojos.

La joven compartió su historia en el podcast The Apollo Show, donde habló sobre su apasionante, pero peligroso viaje en el mundo del tatuaje.

Amber Luke, quien tiene el 90% de su cuerpo cubierto de tatuajes, decidió llevar su arte corporal al siguiente nivel al tatuarse los globos oculares de un azul sólido. Sin embargo, el procedimiento tuvo consecuencias inesperadas y dolorosas.

Quería reconocerlo y decir: ‘¿Sabes qué? Puede que me haya quedado ciega durante tres semanas, pero resultó ser una experiencia bastante buena. Tal como lo vi en ese momento, me arruinó durante tres semanas

Describiendo la experiencia, Luke mencionó que fue una experiencia tremenda:

Si se hace correctamente no sientes ningún dolor. Fue el dolor más intenso y brutal de mi vida. Sinceramente, me sentí como si me hubieran metido 10 trozos de vidrio en el ojo durante tres semanas