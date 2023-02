'La Barbie' Reaparece en el Registro de Prisiones de EUA

Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, reapareció en el registro de prisiones federales de Estados Unidos. Hace unas semanas, el narcotraficante, que perteneció al Cártel de los Beltrán Leyva y que estaba en una prisión de Estados Unidos no aparecía más registrado en las prisiones federales de ese país.

El 28 de noviembre de 2022 se especuló sobre que el narcotraficante Édgar Valdez Villareal, La Barbie, ya no estaría bajo la custodia de las autoridades penitenciarias de la Unión Americana, de acuerdo con una búsqueda en la Agencia Federal de Prisiones de los Estados Unidos (BOP por sus siglas en inglés).

Ahí aparecía el nombre del narcotraficante con el número 05658-748, y la leyenda "no bajo la custodia de BOP". También aparecía que su fecha de liberación está planteada para el 27 de julio de 2056.

La Barbie fue sentenciado en 2018 a 49 años de prisión por los cargos de distribución de cocaína en el sureste de Estados Unidos y lavado de dinero.

Video: Reaparece La Barbie en el Registro de Prisiones Federales de EUA En esos momentos, no quedaba claro el paradero de La Barbie, se creía que podría haber sido trasladado a otra prisión en Estados Unidos o que se encontraría preso en el extranjero. Incluso se pensó que el narcotraficante podría haber muerto.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó en su conferencia mañanera que la cancillería y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya habían pedido información sobre La Barbie a autoridades de Estados Unidos.

“Se está pidiendo información, ya lo está haciendo Relaciones Exteriores y lo está haciendo la Secretaría de Seguridad, hoy se va a saber. Si no está preso, hay que ver cuál fue el arreglo, porque su sentencia era por varios años”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El capo fue capturado el 30 de agosto de 2010 y estaba en una prisión mexicana por delitos de delincuencia organizada y homicidio, antes de ser extraditado a Estados Unidos en 2015.

Video: García Luna Fue Visto con Beltrán Leyva y ‘La Barbie’ Estados Unidos respondió a la petición de México y anunció que Édgar Valdez Villarreal seguía bajo su custodia, pero no dio más detalles sobre su estatus.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, dijo en entrevista a medios, durante un evento en Tijuana, que la Embajada de Estados Unidos le había informado que La Barbie no había sido liberado.

“Todavía no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad, es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué es lo que sigue. Nos dijo la embajada de Estados Unidos que sigue bajo custodia, vamos a ver si es así o no, eso fue hoy temprano”, explicó Ebrard Casaubón.

El 30 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que su gobierno seguiría pidiendo información a Estados Unidos de América sobre el caso de La Barbie, pues no había precisión sobre el tema.

López Obrador indicó que el capo no tenía por qué salir de prisión porque la condena es por muchos años, y que en caso de que hubiera un acuerdo, “nosotros de todas maneras tendríamos que actuar si hay denuncias en México (…) El gobierno de Estados Unidos tiene que aclararlo lo más pronto posible”.

El 8 de diciembre, el canciller Marcelo Ebrard informó que Édgar Valdez Villarreal seguía bajó custodia de Estados Unidos, luego de que se informó que el narcotraficante ya no aparecía en los registros de la Agencia Federal de Prisiones (BOP).

“Lo que nos han dicho es que está bajo custodia de la autoridad, es decir, no lo han puesto en libertad. Y el compromiso que tienen es que si eso llegase a suceder nos tienen que informar antes”, dijo Ebrard en ese momento.

Video: 'La Barbie’ Continuaría Bajo Custodia en EUA En últimos días trascendió que La Barbie se presentaría como testigo en el juicio que se sigue en Nueva York, por narcotráfico, contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Ahora, que la parte probatoria y de presentación de testimonios en el juicio de García Luna ya terminó, La Barbie está de regreso en el registro de prisiones federales de Estados Unidos.

Con información de N+

AAE