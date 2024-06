El Emotivo Encuentro entre Biden y el Papa Francisco en Cumbre del G7

Joe Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos después de John Fitzgerald Kennedy, fue a buscar al papa Francisco durante la cumbre de líderes del G7, en Italia, y se acercó al pontífice, apoyando durante unos segundos su frente contra la del líder religioso.

Biden saludó así afectuosamente al papa Francisco al encontrarse con él hoy, 14 de junio de 2024, en la última jornada de la cumbre del G7 en la región italiana de Apulia.

President Biden greeted Pope Francis with a forehead-to-forehead hug as the latter arrived on Friday for the roundtable outreach meeting at the annual G7 summit in southern Italy.



It is the first time a pope has addressed the G7.



Francis intends to use the occasion to join the… pic.twitter.com/h4fWEMMEAj