Cárteles de Michoacán Reclutan a Migrantes para Combatir a Grupos Rivales

La tarde del miércoles, elementos del Ejército capturaron en la comunidad de Felipe Ángeles, en Buenavista, Michoacán, a dos ciudadanos colombianos con un arsenal que incluía un fusil Barret, dos rifles, cargadores y uniformes con camuflaje.

En Michoacán, como en el resto del país, cada vez son más frecuentes los casos de migrantes centro y sudamericanos que participan en actividades de grupos de la delincuencia organizada por coerción.

Un venezolano víctima de reclutamiento forzado en Michoacán narra su experiencia con los grupos criminales.

Este hombre y su hermano relatan cómo fueron víctimas de una red internacional que está enganchando a migrantes venezolanos y colombianos para reclutarlos a la fuerza en cárteles michoacanos.

Yo salí de allá de Venezuela, del estado de Aragua, ciudad de Maracay. De ahí llegué a la ciudad de Medellín, ya en Panamá, no tenía para nada, ni para ningún tipo de comida, fue donde conocí al señor, un colombiano de Bogotá, él me explica de un trabajo aquí en México, no me explica de armas, ni nada que teníamos que cuidar un puerto, unos ranchos, atender animales, él me paga mi pasaje, había otros muchachos más, le hago caso y seguimos la ruta