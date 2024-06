"No Compromete Independencia": Presidencia Defiende Reforma al Poder Judicial

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, María Estela Ríos, aseguró que las reformas al Poder Judicial no comprometen la independencia ni la autonomía de jueces y magistrados.

"Hay que entender que la independencia está concedida al juez no al Poder Judicial, el Poder Judicial pues es toda una institución, pero no se vale hablar en la defensa a favor de la independencia cuando ellos están estrechamente ligados a intereses que no son de la minoría”, señaló la Consejera.

Aseguró que no habrá inestabilidad, ni autoritarismo y que no habrá falta de independencia, “son palabras que se repiten son discursos, que se repite, pero cuando uno quiere saber con base en qué es que se va a dar esa inestabilidad, no hay, no se expresan razones”.

La consejera Jurídica del presidente López Obrador también criticó la transformación del Poder Judicial a una oligarquía, donde un grupo reducido de jueces tiene la capacidad de anular decisiones del Congreso y del Ejecutivo, afectando la voluntad de la mayoría.

"Lo que ha pasado es que se ha convertido en una oligarquía. Porque, ¿por qué razón ocho señores deciden, dizque democráticamente entre ellos, echar abajo las decisiones de la mayoría del Congreso de la Unión? Bajo un argumento de defender a las minorías que, claro, en esa hipótesis de que forman parte de una oligarquía efectivamente tendrán que defender a las minorías, pero nuestro sistema está basado mayormente en un sistema democrático en que la voluntad de la mayoría es la que cuenta”, explicó.

María Estela Ríos fue entrevistada al término de la Ceremonia para inscribir en el Muro de Honor del Senado la leyenda “Heberto Castillo Martínez”, e informó que en los próximos días el presidente López Obrador promulgará las reformas a la Ley de Amparo.

¿Qué propone la reforma judicial de AMLO?

Entre los tres objetivos de la propuesta de reforma del presidente está darle una nueva integración de la SCJN para que pueda ser más eficiente, austera y transparente. Se reduce el número de ministras y ministros de 11 a 9, y su periodo pasaría de 15 a 12 años.

Otro de los puntos es la elección popular de ministros, magistrados y jueces. En el caso de los ministros y magistrados y del Tribunal de Disciplina, se propone que se elijan a nivel nacional, a partir de que el Poder Ejecutivo propondrá 10 candidatos, el Legislativo, 10 (5 por diputados y 5 por senadores), y el Judicial, a través de la SCJN, 10 candidatos", informó.

Se busca la sustitución del Consejo de la Judicatura de la Federación, no solo dividir en dos instituciones sino que se cuente con instancias para tener vigilancia

También propone desaparecer las dos salas que tiene la Corte y solo se sesione en Pleno.

Se elimina la pensión vitalicia (haber de retiro) para actuales y futuros ministros.

Se reitera de manera mucho más clara que las remuneraciones de ministros y ministras deben ajustarse al tope máximo establecido en la Constitución, que es lo percibido por el Presidente de la República.

