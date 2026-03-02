Bruce Campbell, Actor de 'Evil Dead', Revela que Tiene Cáncer: "Espero Estar por Aquí un Tiempo"
El actor Bruce Campbell, protagonista de la serie de películas "Evil Dead", ha revelado que le diagnosticaron cáncer
El actor Bruce Campbell, de 67 años, protagonista de la saga películas "Evil Dead" o "Despertar del Diablo", ha revelado este lunes 2 de marzo de 2026, que le diagnosticaron cáncer; así lo dio a conocer en una publicación en sus redes sociales.
“No teman, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo”, dijo el actor.
