Bruce Campbell, Actor de 'Evil Dead', Revela que Tiene Cáncer: "Espero Estar por Aquí un Tiempo"

El actor Bruce Campbell, de 67 años, protagonista de la saga películas "Evil Dead" o "Despertar del Diablo", ha revelado este lunes 2 de marzo de 2026, que le diagnosticaron cáncer; así lo dio a conocer en una publicación en sus redes sociales.

“No teman, soy un viejo duro y tengo un gran apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo”, dijo el actor.

Con información de N+

HVI

