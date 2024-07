Huracán Beryl Se Fortalece de Nuevo y Regresa a Categoría 4 como 'Extremadamente Peligroso'

El huracán Beryl se fortaleció nuevamente hoy, 1 de julio de 2024, en aguas del Océano Atlántico, por lo que regresó a la categoría 4 en la escala Saffir Simpson cerca de las Islas de Barlovento.

El ciclón se había degradado a categoría 3 durante la madrugada de este lunes, según dio a conocer la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero se intensificó y convirtió en un huracán “extremadamente peligroso”.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América (NHC, por sus siglas en inglés) señaló que “Beryl se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso. Se espera que esta mañana comiencen vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas en las Islas de Barlovento”.

Beryl se ha fortalecido hasta convertirse en un huracán de categoría 4 extremadamente peligroso. Se espera que esta mañana comiencen vientos potencialmente mortales y marejadas ciclónicas en las Islas de Barlovento