Venecia Deberá Mudarse o Desaparecer Bajo el Agua por el Cambio Climático

Venecia enfrenta en este siglo XXI una seria disyuntiva: cambiar o desaparecer. La mítica ciudad italiana enfrenta el riesgo de quedar bajo el agua debido el cambio climático. Científicos analizan cómo salvar a Venecia y advierten que tal vez deba mudarse por completo.

Venecia podría quedar sumergida en el siglo XXII ante el “aumento extremo del nivel del mar”, según un nuevo estudio.

podría quedar en el ante el según un nuevo estudio. Especialistas proponen, entre otras opciones, mudar la ciudad y sus principales monumentos para evitar daños mayores.

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El cambio climático pone en riesgo a Venecia

Venecia ha convivido por más de mil 500 años con el agua. Esta ciudad se construyó sobre un archipiélago, en la laguna homónima, a un costado del mar Adriático.

Los canales que cruzan la ciudad atraen cada año a millones de turistas provenientes de todo el mundo. Las mareas de gente son tan grandes que han desplazado a muchos habitantes y han obligado a cobrar la entrada a algunas zonas.

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Pero Venecia enfrenta un peligro mayor que el turismo: el ascenso del mar. En el siglo XX, las inundaciones se volvieron más comunes en la ciudad y esta tendencia habrá de recrudecerse en el siglo XXI ante el cambio climático.

Mudar Venecia, la solución radical para salvarla

Ante los riesgos que enfrenta la ciudad, considerada Patrimonio de la Humanidad, un grupo de investigadores ha analizado en la revista Nature las posibles soluciones para salvarle. En función de qué tan grave sea el ascenso del mar, los científicos han propuesto tres niveles de acción.

En el primero, ante un escenario benigno, podría mantenerse el actual sistema de barreras móviles que protegen a Venecia del mar. En un segundo escenario, Italia debería recurrir a diques circulares que separen la ciudad de la laguna en que se asienta y encerrar toda la laguna dentro de un sistema de defensa mayor.

No obstante, la tercera opción propuesta ha llamado la atención por su radicalidad: los investigadores de la Universidad del Salento han propuesto mudar por completo Venecia, o al menos sus monumentos más importantes, de haber una subida extrema del nivel del mar. En el estudio se lee que esta podría ser la única opción hacia el siglo XXII ante la posible desaparición del hielo polar antártico:

“Ante un aumento extremo del nivel del mar, la reubicación de los monumentos en zonas interiores adecuadas y su abandono serían las únicas opciones viables, algo que podría volverse inevitable en el siglo XXII bajo las políticas climáticas actuales y un colapso de la capa de hielo antártica”.

El estudio también señala que los daños más graves aún podrían evitarse de cambiar las actuales políticas contra el cambio climático:

“Una mitigación rápida aún podría evitar las consecuencias a largo plazo más devastadoras”.

En un artículo paralelo, publicado en The Conversation, los mismos autores han advertido que aun un escenario optimista ante el cambio climático obligaría a Venecia a protegerse con grandes diques:

“Incluso con niveles de calentamiento relativamente bajos, se prevé que el nivel del mar continúe subiendo durante siglos, superando finalmente la capacidad de las barreras”.

Cabe señalar que todas las opciones que protejan de forma efectiva a la ciudad tendrían costos enormes. Los investigadores calculan que cerrar la laguna con un superdique “podría costar inicialmente más de 30 mil millones de euros”. La solución más extrema, que implicaría mudar a Venecia y sus monumentos, podría costar hasta 100 mil millones de euros.

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