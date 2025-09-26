Comando Norte de Estados Unidos Destaca Fortalecimiento de Alianza con México

Este viernes 26 de septiembre, el Comando Norte de Estados Unidos afirmó que continúa trabajando en el fortalecimiento de su alianza con México en temas de cooperación de seguridad para reforzar la estabilidad en la región.

El Comando Norte de Estados Unidos precisó que "el mes pasado nos reunimos con la Secretaría de Defensa Nacional de México para la Conferencia Regional de Comandantes Fronterizos: generando confianza, compartiendo información y fortaleciendo la seguridad fronteriza. Protegiendo a las comunidades en ambos lados de la frontera".

Noticia relacionada: John K. Hurley Se Reunió con Banqueros Mexicanos para Afinar Estrategia contra Lavado de Dinero

Además aseguró que "existen intereses de seguridad mutuos, apoyando las prioridades de defensa del territorio nacional y reforzando la estabilidad regional, manteniendo al mismo tiempo un estricto respeto por la soberanía de cada uno". Así lo destacó:

A medida que el Comando Norte de Estados Unidos continúa fortaleciendo su alianza de cooperación en seguridad con México, este evento bianual sirve como una plataforma vital para la colaboración y el intercambio de información sobre las iniciativas de seguridad fronteriza”

Y añadió que “junto con la Secretaría de Defensa Nacional de México impulsamos los intereses mutuos de seguridad, apoyamos las prioridades de defensa nacional y reforzamos la estabilidad regional, manteniendo un estricto respeto por la soberanía de cada uno”.

En mayo pasado también hubo reunión con el Comando Norte de Estados Unidos

Hay que recordar que en mayo pasado el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, y el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, se reunieron con el Comando Norte de Estados Unidos.

El encuentro entre líderes militares se dio en el marco de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar existentes desde 2016, que se realizan de manera periódica.

Video: Estados Unidos Aumenta Combate del Tráfico de Personas en la Frontera Norte

El encuentro entre los funcionarios ocurrió los días 27 y 28 de mayo de 2025, en las instalaciones del Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua. En esta reunión, se presenció el ejercicio final de adiestramiento conjunto con efectivos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional de México.

Además, se intercambiaron experiencias y resultados de las operaciones concurrentes, que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas Mexicanas y el Comando Norte, en la frontera terrestre y marítima común.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC



