Condenan a Meta A Pagar 375 MDD Por Daños y Perjuicios Contra Menores

Un jurado de Nuevo México declaró este martes al gigante de las redes sociales Meta como responsable de poner en peligro a menores de edad al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, informó la compañía.

El veredicto, que crea un precedente, fue emitido al cabo de un juicio de seis semanas en el que el estado acusó a la empresa matriz de Facebook e Instagram de no proteger a los menores del abuso sexual y la trata de personas.

El grupo californiano fue condenado a pagar 375 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Meta. Foto: AP

Así fue el juicio contra Meta

Los alegatos finales iniciaron el lunes en un juicio histórico en Nuevo México, donde se acusa al conglomerado de redes sociales Meta de engañar a sus usuarios sobre cuán seguras son sus plataformas para menores de edad.

Los miembros del jurado se harán cargo del caso después de los alegatos y de seis semanas de testimonio de decenas de testigos, entre ellos profesores locales, expertos psiquiátricos, investigadores estatales, altos funcionarios de Meta y denunciantes que dejaron la empresa.

El caso en una corte estatal de Nuevo México está entre los primeros en llegar a juicio en una ola de litigios que involucra a plataformas de redes sociales y sus impactos en los niños.

Los fiscales de Nuevo México acusaron a Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— de priorizar las ganancias por encima de la seguridad, en violación de las leyes estatales de protección al consumidor. Han planteado preocupaciones sobre la seguridad de algoritmos complejos y de una variedad de funciones y configuraciones de mensajería.

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Con información de AFP y AP