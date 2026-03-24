Markwayne Mullin Toma Protesta Como Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de EUA

Markwayne Mullin tomó protesta este martes como el noveno secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos en una ceremonia celebrada en la Casa Blanca, con la presencia del presidente Donald Trump y familiares del funcionario.

Trump confía en su nuevo titular del DHS

Durante el acto de toma de posesión, Trump expresó su respaldo al nuevo funcionario y calificó el momento como uno significativo para su administración.

"Es un gran día para mí porque tengo mucha confianza en este hombre. Estamos encantados de tomar la protesta de nuestro nuevo secretario de Seguridad Nacional, un gran patriota estadounidense, por decirlo suavemente", declaró Trump.

El DHS, sin fondos y en el centro del debate migratorio

Mullin asume el cargo en un momento de tensión institucional: el DHS opera sin presupuesto aprobado. Trump responsabilizó directamente al Congreso por la situación y la vinculó con su política migratoria.

"El departamento que Mullin toma hoy está actualmente paralizado por los radicales demócratas de izquierda en el Congreso, que han bloqueado todo el financiamiento porque intentan proteger a criminales extranjeros ilegales", afirmó el mandatario.

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CT