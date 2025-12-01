Juez Cogan Adelanta la Fecha para Dictar la Sentencia de 'El Mayo' Zambada en Estados Unidos

La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York modificó el calendario judicial del caso contra Ismael Zambada García, conocido como "El Mayo" Zambada.

Declaración de Culpabilidad

En agosto de 2025, Zambada García compareció ante un juzgado federal estadounidense donde se declaró culpable por dos cargos relacionados con narcotráfico. La Drug Enforcement Administration (DEA) confirmó que el cofundador del Cártel de Sinaloa se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses.

Esto declaró Zambada García durante su comparecencia:

Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la población de Estados Unidos, México y otros lugares. Asumo mi responsabilidad en todo esto y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones",

El director de la DEA, Terry Cole, afirmó durante una conferencia de prensa que la admisión de culpabilidad demuestra que los líderes del narcotráfico no están fuera del alcance de la justicia.

"Cuando me uní a este caso hace años, me dijeron que estábamos persiguiendo fantasmas. Hoy probamos una vez más que nadie está lejos de nuestro alcance", expresó Cole.

La DEA indicó que el caso fue construido desde 2020 con cooperación internacional entre distintos organismos de varios continentes. La fiscal general Pam Bondi participó en el anuncio oficial junto a Cole el 28 de agosto de 2025.

¿Cuándo es la nueva fecha para dictar sentencia a "El Mayo" Zamabada?

El juez Brian Cogan estableció el 12 de enero de 2026 como nueva fecha para dictar sentencia. Zambada García enfrenta un proceso legal en la jurisdicción del Distrito Este de Nueva York, donde el juez Cogan preside el caso. La corte no ha proporcionado información sobre los motivos específicos que llevaron a adelantar la fecha de sentencia.

La audiencia de sentencia se llevará a cabo a las 10:00 a.m. en las instalaciones del tribunal federal ubicado en Brooklyn, Nueva York.

