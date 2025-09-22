¿Cuántos y Qué Países Reconocen a Palestina como Estado? Así Llegan a Asamblea de la ONU

Once países se sumaron en las últimas 48 horas a los países que reconocen a Palestina como Estado, de acuerdo con las Naciones Unidas, por lo que ahora te damos a conocer cuántos y qué países se han sumado a este reconocimiento.

Naciones Unidas explica que este reconocimiento forma parte de la llamada solución de los dos Estados que propone un Estado de Palestina independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén Este como Capital, en pacífica coexistencia con Israel.

En N+ se ha dado una cobertura permanente al conflicto entre Palestina e Israel, por lo que puedes entender por qué Hamás Escribe Carta a Trump; le Pide Tregua de 60 Días en Gaza y Ofrece Esto a Cambio, además de Sheinbaum Explica Cuál es la Posición de México ante Reconocimiento de Palestina como Estado.

Video: ¿Qué Países han Reconocido a Palestina como Estado? Lista

El Estado de Palestina fue admitido el 29 de noviembre de 2012 como Estado Observador de la ONU, tras una votación de 138 votos a favor, nueve en contra y 41 abstenciones.

¿Cuántos y qué países han reconocido a Palestina como Estado?

Hasta este 22 de septiembre de 2025, 148 de los 193 países de la ONU reconocen a Palestina como Estado, indica Naciones Unidas. Once de ellos lo han hecho en las últimas 48 horas, entre ellos Francia y Gran Bretaña.

De hecho, el primer país en conocer el nuevo Estado de Palestina fue Argelia en 1988.

El pasado 21 de septiembre, Reino Unido anunció que reconocía formalmente el Estado de Palestina. Ese mismo día Canadá, Australia y Portugal también declararon su reconocimiento.

Francia se sumó este lunes durante una conferencia sobre la solución de dos Estados. Y más tarde se sumaron Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta y Mónaco.

Durante mayo de 2024 España, Irlanda y Noruega reconocieron conjuntamente a Palestina. Seguidos de Eslovenia, Armenia y México.

Video: ¿Cuántos Países Reconocen a Palestina como Estado y Cuál fue el Primero en Hacerlo?

En 2010 y 2011, la mayoría de los países de América Central y América Latina reconocieron a Palestina. Más tarde se sumaron reconocimientos de naciones como Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Chipre. Además de Suecia.

Miembros de la Liga Árabe, del antiguo bloque soviético y varios países asiáticos también lo reconocen. En tanto que 54 Estados miembros de la Unión Africana apoyan abiertamente la causa palestina bajo la condición de Estado Observador. Sólo Eritrea y Camerún, que mantienen estrechos vínculos con Israel, no reconocen a Palestina.

Naciones Unidas reporta que Estados Unidos es el único país de los cinco miembros permanentes que no reconoce a Palestina. Por el contrario, China y Rusia ya lo habían hecho en el pasado.

Israel por el contrario es reconocido por 165 de los 193 Estados Miembros de la ONU.



Estados Unidos, Alemania, Italia o Austria aún se niegan a reconocer el estado de Palestina.

¿México reconoce a Palestina como Estado?

Sí, México reconoce a Palestina como Estado desde 2024, de acuerdo con información de Naciones Unidas. Postura que fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este lunes 22 de septiembre de 2025.

