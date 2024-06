El Papa Francisco Pide que la Gente Tenga Más Niños porque el Mundo los Necesita

El papa Francisco hizo un llamado a los jóvenes, a quienes pidió que “fueran contra la corriente” y tuvieran más hijos. El pontífice consideró que la sobrepoblación es un mito y que es necesario que vengan más niños al mundo.

Las declaraciones del papa ocurrieron durante la tercera edición de los “Estados Generales de la Natalidad”, un congreso realizado para analizar el estado demográfico de Italia, que es el tercer país con la tasa de natalidad más baja de la Unión Europea.

Ninguno de los países de la Unión Europea se ubica por encima de la tasa de reemplazo. Esta tasa nombra al número de niños que tienen que nacer por cada mujer para que la población de un país permanezca constante.

La ONU indica que esta tasa debería ubicarse en 2.2 nacimientos por mujer. No obstante, Francia, el país con mayor fecundidad de la Unión Europea, apenas alcanza una tasa de 1.79 hijo por mujer. Esta situación no es exclusiva de Europa; en países como Japón, algunas fábricas de pañales han cerrado ante la caída en la natalidad.

El papa Francisco hizo un fuerte llamado a los jóvenes italianos, a quienes pidió “ir a contra corriente” y tener hijos, sin pensar en el ambiente amenazante que por momentos parece vivir el mundo:

Sé que para muchos de ustedes el futuro puede resultar inquietante y que entre la caída de las tasas de natalidad, las guerras, las pandemias y el cambio climático no es fácil mantener viva la esperanza. Pero no se rindan, tengan fe, porque el mañana no es algo inevitable: lo construimos juntos, y esto juntos lo encontramos ante todo con el Señor.