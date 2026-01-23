Entrega Voluntaria de Ryan Wedding, Resultado de la Cooperación entre México y EUA: Embajador

Después de que este día, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informara que un ciudadano canadiense se "entregó voluntariamente ayer en la Embajada de los Estados Unidos", en referencia al exatleta olímpico, Ryan Wedding, el embajador de Estados Unidos en México, Roland Johnson, indicó en su cuenta de X:

La entrega voluntaria de Ryan Wedding fue resultado directo de la presión ejercida por las autoridades de procuración de justicia de México y de los Estados Unidos, que trabajaron en estrecha coordinación y cooperación.

Noticia relacionada: Ryan Wedding Arrestado en México: Así Fue la Participación del Exatleta en los Juegos Olímpicos

Embajador de Estados Unidos en México celebra cooperación ante entrega de Ryan Wedding

El funcionario señaló que el presidente Donald Trump ha dejado claro su compromiso de interrumpir de manera contundente el tráfico de fentanilo y de perseguir a los delincuentes que “envenenan a las comunidades” de Estados Unidos con drogas y “las amenazan con violencia”.

El día de hoy marca un paso concreto contra las organizaciones criminales transnacionales, los cárteles y los narcoterroristas, y da testimonio de la colaboración entre el presidente Trump y la presidenta Sheinbaum para que los delincuentes rindan cuentas dondequiera que operen.

Video: Director del FBI Agradece Cooperación de México en el Caso de Ryan James Wedding

Roland Johnson destacó que México y los Estados Unidos son socios clave en este esfuerzo global. Además mencionó que Estados Unidos ha mantenido un diálogo y una cooperación cercanos y constructivos con la presidenta Sheinbaum y el Gobierno de México, basados en el respeto mutuo y la responsabilidad compartida.

La entrega voluntaria de Wedding fue resultado del trabajo decidido de múltiples autoridades de ambos países, entre ellas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de México, así como las agencias de procuración de justicia de los Estados Unidos, incluido el Departamento de Justicia y el FBI.

Por último, el embajador de Estados Unidos en México reiteró que la entrega de Ryan Wedding es ejemplo de lo que se pueden lograr ambos países en la lucha contra el narcotráfico:

Esta detención es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando trabajamos juntos como socios soberanos.

Director de la DEA también se pronuncia por detención de Ryan Wedding

Terrance Cole, actual director de la Administración de Control de Drogas​ de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) también publicó un comunicado sobre la entrega de Ryan Wedding.

El funcionario aseguró que el canadiense “supervisó operaciones que abarcaban desde Colombia, pasando por México, hasta Estados Unidos y Canadá”. Además declaró que la operación fue obra de múltiples agencias que trabajaron para “descabezar a la serpiente”:

Múltiples agencias y jurisdicciones dedicaron su sangre, sudor y lágrimas para desmantelar la Organización de Narcotráfico Wedding, y hoy hemos logrado descabezar la serpiente.

El director de la DEA agradeció la colaboración con el gobierno de México, así como las agencias policiaca de Colombia y Canadá:

También recalco la invaluable colaboración transfronteriza con el Gobierno de México y estoy profundamente agradecido con nuestros colaboradores policiales en México, Colombia y Canadá, quienes desempeñaron un papel importante en el regreso de Wedding a Estados Unidos para enfrentar la justicia por su crueldad.

¿Quién es Ryan Wedding, el canadiense entre los más buscados que se entregó en México?

Ryan Wedding estaba entre los 10 delincuentes más buscados por el FBI. Se le señalaba por tráfico de drogas y homicidio, así como por estar vinculado al Cártel de Sinaloa. El Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares para quien dieron información que derivara en su captura.

Originario de Canadá, Ryan Wedding se dedidó en su juventud al snowboard y llegó a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Inverno celebrados en 2002 en Salt Lake City.

En noviembre del 2025, Kash Patel, director del FBI, llegó a comparar al canadiense con algunos de los principales capos de la droga, como Joaquín “El Chapo” Guzmán. Al respecto, el funcionario del gobierno de Donald Trump declaró:

No nos confundamos: Ryan Wedding es la versión actual de Pablo Escobar. Es la versión actual de “El Chapo” Guzmán.

Después de abandonar el deporte y dejar inconclusos sus estudios en la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Ryan Wedding se habría comenzado a involucrar en el cultivo de marihuana.

En 2006, la Policía Montada de Canadá encontró encontró droga en una granja con valor de 10 millones de dólares. No obstante, no fue logró fincar responsabilidad al exatleta.

Historias recomendadas: