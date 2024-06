Video | A Sartenazos Hombre Evita Robo en su Casa: ‘Va a Tener Dolor de Cabeza’

Jason Williams, propietario de una casa en Chicago, Estados Unidos, persiguió a un ladrón con la primera arma que encontró a su paso: una sartén y tras la persecución, el valiente propietario aseguró que el intruso iba a tener dolor de cabeza. El momento quedó grabado en video de una cámara de seguridad, que el mismo "héroe" compartió en sus redes sociales.

De acuerdo con el New York Post, Jason regresaba del trabajo a casa, en el vecindario Logan Square, cuando una aplicación de seguridad le alertó sobre el allanamiento de su vivienda.

Here is the video of the burglar being caught: got some good licks inside and the back. Keystone cops theme should be added for laughs. I’m ok. Guys gonna have a headache tomorrow and was taken away by the ambulance. pic.twitter.com/ry1hr89A54