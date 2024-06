Día Internacional del Yoga: ¿Cuáles Son sus Beneficios y Por Qué se Celebra Hoy, 21 de Junio?

¿Sabías que hoy se celebra el Día Internacional del Yoga? Este viernes, 21 de junio de 2024, miles de personas alrededor del mundo celebraron el poder transformador de esta práctica, por lo que a continuación te contamos qué es, cuáles son sus beneficios y por qué es tan importante para diversas sociedades.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este año se celebra el décimo aniversario del Día Internacional del Yoga con el lema: “Yoga para la persona en sí y para la sociedad”.

El yoga, manifestó, es una práctica transformadora que representa la armonía de la mente y el cuerpo, el equilibrio entre el pensamiento y la acción, y la unidad de la moderación y la plenitud.

El yoga es una práctica física, mental y espiritual de tradición antigua que se originó en la India, y cuyo éxito y número de seguidores es cada vez mayor en todo el planeta, según indicó la ONU.

Señaló que la palabra "yoga" proviene del sánscrito y significa unidad porque simboliza la unión del cuerpo y la mente.

El 11 de diciembre de 2014, las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga luego de un proyecto de resolución propuesto por la India, el cual recibió el apoyo de 175 Estados miembros.

En ese texto, el primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó por qué el yoga es importante para la sociedad.

En un comunicado, la ONU destacó que la práctica del yoga se centra en la respiración consciente, la meditación y el movimiento suave.

Eso, indicó, ayuda a calmar el sistema nervioso, reducir los niveles de la hormona del estrés y promover una sensación de paz interior. “Su práctica regular fomenta el bienestar mental y la resiliencia emocional”.

Ante ello, en la resolución para declarar el Día Mundial del Yoga, se destacó la importancia de que las personas y las poblaciones adopten decisiones más saludables y modos de vida que propicien la buena salud.

Este viernes, miles de ciudadanos celebraron el Día Internacional del Yoga; en la India se realizaron ejercicios multitudinarios encabezados por el propio primer ministro Narendra Modi.

En el acto, Modi destacó que “el número de personas que practican yoga en todo el mundo no deja de aumentar, al igual que la atracción hacia esta disciplina".

