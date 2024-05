Accidente en Florida: Dan a Conocer Nombres de Migrantes Mexicanos Muertos

Se dieron a conocer los nombres de los ocho mexicanos fallecidos en el accidente ocurrido en el condado de Marion, Florida; además se informó que seis migrantes más se reportan graves y tres en estado crítico.

Esta tarde, en la ciudad de Apopka se rindió un homenaje a las víctimas, quienes a pesar de contar con una visa de trabajo temporal, habían sido objeto de abusos que ya son analizados por la Cancillería mexicana, entre ellos la retención de sus pasaportes.

Los ocho mexicanos fallecidos el martes 14 de mayo eran originarios de Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y el Estado de México y respondían a los nombres:

Las víctimas mortales formaban parte de los trabajadores contratados por la empresa Olvera Trucking Corp para el cultivo de fruta de Cannon Farms, a donde se dirigían al momento del accidente.

En un hotel en Gainesville, donde los mexicanos comparten habitaciones, José Ventura, hermano de Everardo, recuerda que ambos viajaban desde hace ocho años a Estados Unidos con visa de trabajadores temporales.

En el cultivo de sandías, a los migrantes les pagaban menos de cuatro dólares por cada caja que recolectaban y menos de dos dólares por cortarla.

José Ventura, hermano de migrante fallecido, habló entre sollozos del sueño americano y del luto que envuelve a su familia tras el accidente de tránsito provocado por un sujeto en estado de ebriedad.

Y no crean que es el sueño americano muy bueno, ese se trabaja de sol a sol y pues para darles a sus familiares un futuro mejor

Al recibir las cenizas de su hermano, José habló de la pena que atraviesan él y su familia en México. Y mostró algunas prendas y artículos que había comprado Everardo para su hija.

Le compró este vestido a su hija, sus tenis, se los agarró en una segunda, allá no tenemos las mismas oportunidades que aquí; mi papá, mi mamá, mi hermana que están en México, pues ellos lo están sintiendo más fuerte que yo, y yo ahorita no puedo, no puedo ni hablar