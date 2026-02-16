Inicio Internacional Estados unidos ¿Anderson Cooper Dejará el Programa '60 Minutes' de CBS Después de 20 Años? Esto Se Sabe

¿Anderson Cooper Dejará el Programa '60 Minutes' de CBS Después de 20 Años? Esto Se Sabe

Anderson Cooper ha sido corresponsal de "60 Minutos" desde la temporada 2006-2007

El presentador de CNN, Anderson Cooper. Foto: Reuters

El reconocido periodista de televisión, Anderson Cooper, deja el programa "60 Minutos" de CBS News después de casi dos décadas, en la última reestructuración de personal que afecta a la prestigiosa revista y cadena de noticias.

¿Quién es Anderson Cooper?

Anderson Cooper ha sido corresponsal de "60 Minutos" gracias a un acuerdo entre CBS News, propiedad de Paramount Skydance (PSKY.O) y CNN de Warner Bros, desde la temporada 2006-2007, según su página en el sitio web de CBS News. 

Durante casi veinte años, he podido compaginar mis trabajos en CNN y CBS, pero ahora tengo hijos pequeños y quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos, mientras ellos aún quieran

