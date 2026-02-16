¿Anderson Cooper Dejará el Programa '60 Minutes' de CBS Después de 20 Años? Esto Se Sabe
N+
Anderson Cooper ha sido corresponsal de "60 Minutos" desde la temporada 2006-2007
COMPARTE:
El reconocido periodista de televisión, Anderson Cooper, deja el programa "60 Minutos" de CBS News después de casi dos décadas, en la última reestructuración de personal que afecta a la prestigiosa revista y cadena de noticias.
¿Quién es Anderson Cooper?
Anderson Cooper ha sido corresponsal de "60 Minutos" gracias a un acuerdo entre CBS News, propiedad de Paramount Skydance (PSKY.O) y CNN de Warner Bros, desde la temporada 2006-2007, según su página en el sitio web de CBS News.
Durante casi veinte años, he podido compaginar mis trabajos en CNN y CBS, pero ahora tengo hijos pequeños y quiero pasar el mayor tiempo posible con ellos, mientras ellos aún quieran
Con información de N+
HVI