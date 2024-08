Anulan condena de mexicano por muerte de agente fronterizo

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la cadena perpetua al mexicano Heraclio Osario-Arellanes, este viernes 9 de agosto de 2024, por la muerte del agente fronterizo Brian Terry en el desierto de Arizona, Estados Unidos, ya que se le habían violado sus derechos constitucionales

La sentencia impuesta al mexicano, condenado por la muerte de un agente de la Patrulla Fronteriza con un arma relacionada con el operativo ‘Rápido y Furioso’ en 2010.

Video: ¿En qué consistió la fallida operación ‘Rápido y Furioso?

Los jueces determinaron que se habían violado los derechos constitucionales del mexicano y su derecho al debido proceso, por lo que envió de regreso el caso a la Corte Federal en Tucson, Arizona, donde se anticipa que se llevará a cabo un nuevo juicio.

En su decisión los jueces de apelaciones estuvieron de acuerdo con la defensa de mexicano que argumentó que las autoridades estadounidenses violaron la Quinta Enmienda, que protege a los acusados de autoincriminarse, al interrogar a Osario-Arellanes en una prisión en la Ciudad de México.

Te recomendamos: Avión de Trump Sufre Falla Durante Vuelo y es Desviado, Pero Él Está a Salvo

Mexicano no tuvo asistencia legal

La defensa alegó que al momento de su declaración, el mexicano no tuvo asistencia legal de ningún abogado y que no entendía el procedimiento legal en su contra, ya que no sabe leer ni escribir español, mucho menos inglés.

Terry fue asesinado el 14 de diciembre del 2010 cuando, junto a un grupo élite de la Patrulla Fronteriza, seguía el rastro de un grupo de traficantes. Los agentes fueron emboscados y se descubrió que una de las armas utilizadas en el asesinato formaba parte de la operación ‘Rápido y Furioso’.

El controvertido operativo fue un acuerdo del Gobierno de EUA con México para permitir la entrada de más de 2 mil armas estadounidenses entre 2006 y 2011 para rastrear a grupos criminales en territorio mexicano. Sin embargo, el operativo ‘Rápido y Furioso’ fue un fracaso ya que las autoridades estadounidenses perdieron el rastro de prácticamente todas las armas, incluyendo la encontrada en el lugar donde falleció el agente fronterizo.

En total siete hombres, todos de origen mexicano, fueron enjuiciados y sentenciados por la muerte de Terry.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ME