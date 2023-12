Republicanos Condicionan Recursos a Biden a Cambio de Control en la Frontera

Los republicanos bloquearon la aprobación en el Senado de Estados Unidos de un proyecto presupuestario de más de 105 mil millones de dólares que incluía partidas para apoyar a Ucrania y a Israel.

A cambio de sus votos, la bancada conservadora exige restringir las leyes de migración de Estados Unidos, en particular el sistema de asilo, y eliminar una serie de permisos humanitarios para migrantes.

Todos los 49 senadores republicanos de la Cámara Alta votaron en contra de que avanzara la tramitación del proyecto, que incluye más de 61 mil millones en ayuda militar para Kiev y unos 14 mil para Israel.

Aunque los demócratas tienen mayoría de 51 escaños en el Senado, eran necesarios 60 votos para llevar el proyecto al pleno, por lo que la oposición republicana fue suficiente para congelar su avance.

Durante una intervención en el hemiciclo, el líder de la bancada conservadora en el Senado, Mitch MacConell, aseguró que su partido no apoyara ningún paquete presupuestario si a cambio no se imponen restricciones migratorias.

Como hemos dicho durante semanas, los proyectos legislativos que no incluyan cambios que refuercen la seguridad en nuestras fronteras, no serán aprobados en el Senado.

Por su parte, los demócratas han insistido en que, para ellos, es vital seguir apoyando a Ucrania e Israel. En un discurso el mismo miércoles, Biden aseguró incluso que está dispuesto a hacer concesiones en temas migratorios a cambio del desembolso. Así lo anunció Joe Biden en una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca.

Estoy dispuesto a hacer concesiones importantes en la frontera. Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. No funciona. Y hasta el momento no he obtenido respuesta.