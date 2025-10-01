¿Cierre de Gobierno de Estados Unidos Abre Fronteras con México? ICE Manda Mensaje por Shutdown

Con el cierre del gobierno de Estados Unidos (shutdown), las autoridades emitieron hoy, 1 de octubre de 2025, un aviso sobre las leyes de inmigración en las fronteras con México.

De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el cierre no implica que las normas fronterizas se relajen. Precisaron que ingresar a EUA de forma irregular sigue siendo un delito federal, por lo que los intentos de cruce sin autorización continúan sujetos a detención y deportación.

También, subrayó que tanto la seguridad en la frontera como la aplicación de la ley migratoria operan con normalidad, aun cuando otras áreas del gobierno federal sufran afectaciones.

Durante un cierre del gobierno no hay cambios en las leyes de inmigración ni en la aplicación de la ley fronteriza de EE.UU. Los rumores de que un cierre del gobierno estadounidense permitirá la entrada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos son falsos.

DURING A GOVERNMENT SHUTDOWN:



There is NO CHANGE to U.S. immigration laws or border enforcement.



Rumors that a U.S. government shutdown will allow illegal immigrants to enter the United States are FALSE.



U.S. immigration laws and enforcement efforts remain unchanged.… pic.twitter.com/nugTv13rJn — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) October 1, 2025

¿Qué es el shoutdown que atraviesa Estados Unidos?

Este miércoles entró en vigor el cierre de gobierno en Estados Unidos porque los demócratas y republicanos no llegaron a un acuerdo para la aprobación de la ley de gastos del gobierno del mandatario Donald Trump.

Esta problemática de contrastes empeoró luego de los recortes presupuestales de Trump. Este primer cierre federal podría detener de forma temporal ciertos servicios del gobierno.

Este bloqueo presupuestario impide que las agencias federales tengan los recursos suficientes para desempeñar sus actividades de manera normal.

Durante un shutdown, miles de empleados públicos podrían ser enviados a su casa de manera temporal, pero Trump fue más allá, en lugar de solo suspenderlos, instruyó despedir.

