Congresista Fallecido Gana Elecciones Primarias Demócratas en Estados Unidos

El pasado martes, 4 de junio de 2024, el congresista estadounidense Donald Payne Jr. ganó las primarias del Partido Demócrata en su distrito, pero el político murió el mes pasado de un infarto, a los 65 años de edad, y su nombre no fue retirado de las boletas de votación.

El congresista, representante de uno de los distritos de Nueva Jersey, no tuvo oposición en su partido para presentarse en las primarias, pero cuando murió ya había vencido el plazo para que se presentaron otras candidaturas, razón por lo que su nombre quedó en la papeleta.

El pasado 6 de abril de 2024, el legislador sufrió un ataque cardíaco que lo llevó a un hospital en un centro médico de Newark, en Nueva Jersey, donde falleció.

